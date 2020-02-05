При посадке в Стамбуле развалился на части пассажирский лайнер (обновлено)

Самолет авиакомпании Pegasus, который выполнял внутренний рейс по маршруту Измир-Стамбул, при посадке в международном аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

Об этом сообщает Анадолу.

Возгорание удалось потушить, однако воздушное судно получило сильные повреждения. Лайнер буквально развалился на части, была разрушена вся передняя часть самолета.

По словам губернатора Стамбула Али Ерликая, после аварии госпитализированы 52 человека. Всего на борту воздушного судана находился 171 пассажир и 6 членов экипажа

"Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб", – заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран.

Из-за инцидента, все самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту имени Сабиха Гекчен, перенаправили в аэропорт "Стамбул".

6.02.2020 09.25 Обновлено

В аварии самолет Boeing 737-800, принадлежащего авиакомпании Pegasus Airlines, который выполнял рейс Измир-Стамбул, погибли три человека, еще 179 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Генштаб иранских вооруженных сил Ирана объявил утром 11 января, что самолет был сбит в результате "человеческой ошибки".