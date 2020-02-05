Во время беременности коронавирус может передаться ребенку, – врачи

Беременные женщины, зараженные новым коронавирусом, могут передать его нерожденному ребенку.

Об этом сообщили врачи в детской больнице города Ухань, передает CNA.

"Врачи заявили о возможности (передачи вируса от беременной матери плоду – ред.) после того, как зараженная коронавирусом беременная женщина родила ребенка 2 февраля. Новорожденному провели тест через 30 часов, и подтвердили наличие вируса", – сказано в сообщении.

По словам врачей, у новорожденного стабильные показатели жизнедеятельности, нет лихорадки или кашля, но он испытывает одышку. Рентген грудной клетки показал признаки инфекции и были некоторые нарушения в функции печени.

В больнице также были раскрыты подробности второго случая с участием младенца, который родился здоровым 13 января. У няни ребенка был позже обнаружен вирус, а через несколько у матери. Ребенок начал проявлять симптомы 29 января.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.