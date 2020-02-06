"Трамп навсегда!". Президент США отреагировал на закрытие дела по импичменту

Президент США Дональд Трамп после оправдания по импичменту выложил ролик, на котором он – вечный президент.

Видеоролик Трамп выложил в Twitter.

На экране перечисляются даты четырехлетних сроков будущих президентов: 2020, 2024, 2028 и так далее.

После этого появляется надпись: "Трамп навсегда!".

В следующем твите Трамп добавил, что сделает заявление по слушаниям относительно дела импичмента в четверг, 6 февраля, в полдень (19:00 по Киеву).

Напомним, Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента. Президента обвинили в злоупотреблении властью в вопросе Украины, а также в препятствовании расследованию Конгресса.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

16 января Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.