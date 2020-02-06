В Китае заразился коронавирусом ребенок, спустя 30 часов после рождения
В Китае новорожденный заразился коронавирусом, спустя всего 30 часов после своего рождения. Об этом сообщает ВВС.
Ребенок родился в Ухани, где располагается эпицентр вспышки вируса. У его матери подтвердился диагноз коронавируса еще до родов. На данный момент пока не ясно, как именно вирус передался ребенку – в утробе матери или уже после рождения.
Пока что совсем небольшое количество детей заразилось вирусом, который убил 563 человека и заразил 28 018 человек.
По данным государственных СМИ, ребенок весил 3,25 кг при рождении и сейчас находится в стабильном состоянии.
Медики не исключают, что ребенок мог заразиться вирусом еще в утробе матери. Но и не исключают другой возможности.
"Возможно, что ребенок заразился, вдыхая капли слюны матери, когда она кашляла", – говорит эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете Стивен Морс.
В отчете журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA) говорится, что средний возраст пациентов во время текущей вспышки составляет от 49 до 56 лет, подтвержденные случаи у детей – редкость.
Аналогичная ситуация была во время вспышки коронавируса Mers в 2016 года, когда медики подтверждали, что вирус редко встречается у детей хотя причина такой низкой распространяемой до сих пор неизвестна.
Пока известно о 6-месячном ребенке заразившимся вирусом в Сигнапуре, а также 8-летнем ребенке из Ухани, который на данный момент находится в Австралии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.