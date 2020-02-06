В Китае заразился коронавирусом ребенок, спустя 30 часов после рождения

В Китае новорожденный заразился коронавирусом, спустя всего 30 часов после своего рождения. Об этом сообщает ВВС.

Ребенок родился в Ухани, где располагается эпицентр вспышки вируса. У его матери подтвердился диагноз коронавируса еще до родов. На данный момент пока не ясно, как именно вирус передался ребенку – в утробе матери или уже после рождения.

Пока что совсем небольшое количество детей заразилось вирусом, который убил 563 человека и заразил 28 018 человек.

По данным государственных СМИ, ребенок весил 3,25 кг при рождении и сейчас находится в стабильном состоянии.

Медики не исключают, что ребенок мог заразиться вирусом еще в утробе матери. Но и не исключают другой возможности.

"Возможно, что ребенок заразился, вдыхая капли слюны матери, когда она кашляла", – говорит эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете Стивен Морс.

В отчете журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA) говорится, что средний возраст пациентов во время текущей вспышки составляет от 49 до 56 лет, подтвержденные случаи у детей – редкость.

Аналогичная ситуация была во время вспышки коронавируса Mers в 2016 года, когда медики подтверждали, что вирус редко встречается у детей хотя причина такой низкой распространяемой до сих пор неизвестна.

Пока известно о 6-месячном ребенке заразившимся вирусом в Сигнапуре, а также 8-летнем ребенке из Ухани, который на данный момент находится в Австралии.

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