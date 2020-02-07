Президент Китая объявил "народную войну" коронавирусу

Президент Китая Си Цзиньпин объявил "народную войну" коронавирусу, заявив, что страна отреагировала на вспышку всеми силами и "самыми строгими мерами профилактики и контроля". Об этом сообщает Reuters.

Также Цзиньпин в пятницу, 7 февраля, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Китай делает все возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса, который убил почти 640 человек.

По словам Цзиньпина, Китай постепенно добивается успехов и уверен, что сможет победить эпидемию без долгосрочных последствий для экономического развития. Такие слова президента прозвучали на фоне заявлений центрального банка Китая, который пообещал усилить поддержку экономики, чтобы смягчить последствия вспышки.

В это же время, в социальных сетях страны нарастает гнев, связанный со смертью 34-летнего врача-офтальмолога Ли Вэньляна из Ухани, который также стал жертвой коронавируса.

Ли был одним из восьми человек, которым местные власти запретили предупреждать людей о вспышке вируса в самом начале.

Многие пользователи соцсетей называют Ли героем, обвиняя власти в некомпетентности и недостаточной реакции на вспышку в начале.

"Зажги свечу и воздай должное герою", – написал пользователь платформы Weibo.

Некоторый китайские СМИ также назвали умершего врача героем, который "хотел говорить правду", но очень быстро обсуждение смерти Ли подверглось цензуре.

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