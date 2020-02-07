Президент Китая объявил "народную войну" коронавирусу
Президент Китая Си Цзиньпин объявил "народную войну" коронавирусу, заявив, что страна отреагировала на вспышку всеми силами и "самыми строгими мерами профилактики и контроля". Об этом сообщает Reuters.
Также Цзиньпин в пятницу, 7 февраля, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Китай делает все возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса, который убил почти 640 человек.
По словам Цзиньпина, Китай постепенно добивается успехов и уверен, что сможет победить эпидемию без долгосрочных последствий для экономического развития. Такие слова президента прозвучали на фоне заявлений центрального банка Китая, который пообещал усилить поддержку экономики, чтобы смягчить последствия вспышки.
В это же время, в социальных сетях страны нарастает гнев, связанный со смертью 34-летнего врача-офтальмолога Ли Вэньляна из Ухани, который также стал жертвой коронавируса.
Ли был одним из восьми человек, которым местные власти запретили предупреждать людей о вспышке вируса в самом начале.
Многие пользователи соцсетей называют Ли героем, обвиняя власти в некомпетентности и недостаточной реакции на вспышку в начале.
"Зажги свечу и воздай должное герою", – написал пользователь платформы Weibo.
Некоторый китайские СМИ также назвали умершего врача героем, который "хотел говорить правду", но очень быстро обсуждение смерти Ли подверглось цензуре.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.