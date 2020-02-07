Трамп повздорил с Джонсоном по телефону из-за Huawei

Президент США Дональд Трамп обрушился на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время жаркой телефонной беседы, после того, как британский премьер отклонил его просьбу не допустить компанию Huawei к строительству сетей 5G в Великобритании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Трамп потратил месяцы, пытаясь убедить правительство Великобритании не допустить китайскую компанию к строительству, и очень разозлился, когда Джонсон отверг его требования.

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Такая реакция президента США стала ударом для Джонсона, так как он стремится закрепить торговое соглашение с Соединенными Штатами после Brexit.

Джонсон планировал посетить США, но дата пока не установлена, а в британских газетах уже появились сообщения о том, что эта поездка откладывается.

Трамп хочет, чтобы союзники США запретили участие Huawei в проектах по соображениям безопасности. В США опасаются, что китайская компания уязвима для государственных шпионов. Huawei, в свою очередь, категорически отрицает, что представляет угрозу для безопасности.

Как ранее сообщал Фокус:

15 мая 2019 года президент США Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.

Через два дня министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

19 мая 2019 года, Google лишила Huawei доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.

20 мая американцы выдали Huawei так называемую "временную генеральную лицензию" сроком на три месяца, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых на территории США.

В свою очередь, компания Huawei подала иск в США. Компания назвала антиконституционным внесение ее в черный список.

В Huawei заявили, что запрет США нанесет ущерб миллиардам пользователей в 170 странах мира. В компании утверждают, что включение Huawei в черный список будет иметь серьезные последствия.

Также Huawei отправила своих американских сотрудников домой. Компания также потребовала от своих китайских сотрудников отменить технические встречи с американскими коллегами.