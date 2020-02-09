В Китае дали название уханьскому коронавирусу

В Китае новый смертельный коронавирус 2019-nCoV получил временное название NCP (Novel Coronavirus Pneumonia). Об этом сообщает государственный комитет по здравоохранению КНР.

"Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP", — говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению КНР.

Всемирная организация здравоохранения постоянного официального международного названия коронавирусу пока не выбрала.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.