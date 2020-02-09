Коронавирус: в Китае умерли 812 человек, выздоровели – 2649

В КНР заразились вирусом 37 251 человек

Количество жертв коронавируса продолжает расти. За минувшие стуки от вызванной вирусом пневмонией скончались 89 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Всего зафиксировано 811 летальных исходов на территории материкового Китая и два за его пределами – в Гонконге и на Филиппинах.

В Китае подтвержден 37 251 случай заболевания. Также вирус выявили у 316 еще в 27 странах.

Выздоровели уже 2649 пациентов.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.