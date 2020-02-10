Посол Китая назвал версию о "военном" происхождении коронавируса абсолютно сумасшедшей

Посол Китая в США Цуй Тянькай отвергает связь нового коронавируса с военными разработками. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

Ранее выдвигались версии, что появление в КНР нового коронавируса 2019-nCoV связано с разработкой биологического оружия. По мнению китайского дипломата, подобные спекуляции могут вызвать "расовую дискриминацию и ксенофобию". При этом он добавил, что многое еще неизвестно о новом вирусе.

Цуй Тянькай сказал, что китайские ученые и их коллеги из США и других стран делают все возможное, чтобы узнать больше о вирусе. "Очень вредно, очень опасно вызывать подозрения, слухи и распространять их. Во-первых, это вызовет панику. Кроме того, это разожжет расовую дискриминацию, ксенофобию – все то, что действительно навредит нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом", – пояснил он.

Китайский дипломат в интервью упомянул утверждение сенатора-республиканца Тома Коттона, который в конце января написал в Twitter, что в Ухане, городе, где началась вспышка, "есть единственная в Китае суперлаборатория биобезопасности четвертого уровня, которая работает с самыми смертоносными болезнетворными микроорганизмами в мире". Его заявление присоединилось к другим гипотезам, которые в значительной степени уже опровергнуты экспертам, что вирус может быть связан с Уханьской национальной лабораторией биобезопасности и мог быть создан в рамках программы разработки биологического оружия в Китае.

Как ранее сообщал Фокус: