Дискотека против коронавируса: врачи в Ухане станцевали для своих пациентов

Китайские врачи в городе Ухань ведут борьбу с вирусом Covid-2019 всеми доступными средствами. Медицинский персонал одного из медицинских учреждений города, который стал эпицентром распространения смертельной болезни, устроили своеобразную дискотеку для пациентов.

Видео медицинских танцев появилось на портале YouTube.

Медсестры в белых защитных костюмах, очках, перчатках и синих сапогах станцевали для больных под ритмичные китайские песни.

Такие действия медиков получили отклик со стороны пациентов. Люди в больничных куртках и пижамах также вышли на "танцпол" в клинике.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

Китайские медсестры добровольно стригут свои волосы и бреют головы, чтобы снизить риск заражения во время борьбы с коронавирусом в больницах в Ухане.