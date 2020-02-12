"Уже так надоело быть первыми с конца". Украинцы в Ухане возмущены срывом эвакуации

Украинские граждане живущие и работающие в китайском Ухане, жалуются, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Так, Ирина Чуйко, которая изучает маркетинг в Уханьском университете, написала в посте на Facebook, что своих граждан уже вывезли даже такие небольшие островные державы, как Вануату и Папуа-Новая Гвинея, но не Украина.

Женщина рассказала, что сначала полсотни украинцев, проживающих в Ухане, должны были вывезти "в конце первой недели февраля... потом в понедельник 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля". Представители украинского посольства договорились с китайской транспортной компанией, чтобы украинцев забрали автобусы. Так как сейчас в Ухане не ходит общественный транспорт. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Также тех, кто подготовился к эвакуации, обязали подписать документ о том, что они согласны проходить карантин на родине – без него не пустили бы в самолет. И Ирина заверяет, что его подписали все, также было известно место, где эвакуированные украинцы будут проходить карантин.

"Все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая несёт перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов", - написала она.

По ее словам, о переносе эвакуации украинцам сообщили только утром 11 февраля.

"И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолётах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолёт прилетел. А за нами - нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете", - рассказала Чуйко.

Также она возмущена заявлением украинских чиновников, что эвакуацию перенесли из-за того, что еще не найдено место, где их поместят на карантин.

"Я всегда гордилась тем, что я - украинка. В Китае я всем говорю, что я - из Украины, из Европейской страны. А по факту... маємо те, що маємо. Но уже так надоело быть первыми... с конца", - подчеркнула украинка.

Фото: Iryna Chuyko

Также информацию о том, что дату эвакуации несколько раз переносили, подтвердила еще одна украинка, проживающая в Ухане – Ольга Батура. Женщина написала в посте, что информация, которая распространяется МОЗ Украины – не отвечает действительности. Эвакуировать своих граждан Украина планировала еще две недели назад, однако каждый раз эти сроки переносились без объяснения причин. В 11 февраля в 9 утра поместному времени им сообщили, что эвакуация переносится по техническим причинам.

Батура добавила, что у нее нет претензий к работе посольства, которое всячески помогает украинцам в Ухани, но она крайне возмущена действиями правительства.

"Как видим, нашему правительству, нашим "слугам народа" все равно, что с каждым днем ситуация в г. Ухань ухудшается. Чем дольше мы здесь остаемся, тем больше рискуем заболеть. Даже поход в супермаркет может быть опасным. Неужели так трудно организовать самолет и найти место для прохождения карантина", - пишет она.

Фото: Olga Batura

Иван Кудацкий, еще один житель Уханя, сообщил в комментарии для телеканала ТСН, что украинцы могли покинуть Китай, когда эвакуировали граждан Франции, однако в Киеве заявили, что уже получено разрешение на эвакуацию и это "нецелесообразно". "Нас забывают здесь, ничего не говорят, и непонятно зачем говорили, что эвакуируют 11-го. Никаких дат нет. Мы сидим здесь. Очень злые!", - отмечает мужчина. Также украинцы, "застрявшие" в Ухани говорят, что улетели бы в Украину сами, но город закрыт. И транспортное сообщение приостановлено.

Напомним, эвакуацию украинцев из Уханя планировали на 11 февраля, но в последний момент ее отменили. Глава МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что дату эвакуации украинцев из китайской провинции Хубэй определят после того, как все желающие подпишут форму информированного согласия. И после того как учреждения для карантина в Укриане проверят на готовность.

Как ранее писал Фокус:

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