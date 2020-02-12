Путин уговаривал Лукашенко создать "сверхдержаву" из двух стран, – Bloomberg

Президент РФ Владимир Путин уговаривал президента Беларуси Александра Лукашенко создать "сверхдержаву" из двух стран. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле.

По данным издания, это было планом А для сохранения Путина у власти, после того как истечет срок его полномочий в 2024 году. Однако такой "план провалился" после встречи Путина с Лукашенко в Сочи.

По данным СМИ, российский президент обсуждал этот вопрос с белорусским лидером за месяц до 15 января, когда предложил внести поправки в Конституцию.

Поглощение Беларуси помогло бы Путину обойти ограничения сроков, став лидером нового Союзного государства, уточняют источники Bloomberg. При этом Лукашенко, будучи сторонником интеграции, выступил однозначно против.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утверждает, что Путин не предлагал Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, пишет РИА Новости.

"Это не так, они говорили об углублении союзной интеграции", – сказал Песков.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет входить в состав России или любого другого государства.

Александр Лукашенко заявил, что сомневается в целесообразности союза с Россией.