Коронавирус Covid-19: за сутки умерли 242 человека

В китайской провинции Хубэй за сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа Covid-19. Кроме того, за сутки от болезни умерли 242 человека.

Об этом сообщает Xinhuanet, ссылаясь на местные органы по делам здравоохранения.

Как сообщил Комитет по делам здравоохранения провинции Хубэй, эта цифра включала 13 332 клинически диагностированных случая, которые с четверга рассматриваются как подтвержденные случаи. Ранее в статистику заболевших относили только лабораторно подтвержденные случаи.

Комитет заявил, что корректировка способа классификации позволяет тем, у кого клинически диагностировано заболевание, своевременно получить стандартное лечение. В результате общее количество подтвержденных случаев в провинции Хубэй достигло 48 206.

Всего количество в Китае заболели 59 651 человек и еще 445 за границей, умерли 1363 человека. В КНР выписали из больниц 5 646 человек.

Кроме того, армия Китая дополнительно направила 2,6 тысячи военных медиков для борьбы с коронавирусом в город Ухань, сообщило Центральное телевидение Китая.

В Лондоне выявили первый в городе случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщило министерство здравоохранения Великобритании.

Новый пациент заразился вирусом в Китае. Сейчас он находится в лондонском специализированном центре Национальной системы здравоохранения.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.