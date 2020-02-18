В Индии перед визитом Трампа трущобы обнесли стеной и выселяют жителей

Муниципальные власти в индийском городе Ахмедабад пытаются выселить жителей трущоб перед визитом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Визит американского президента назначен на 24 февраля. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Трамп будут участвовать в мероприятии, которое будет проходить на стадионе Мотера, невдалеке от него располагаются трущобы. Жители неблагополучного района получили уведомления о выселении от местных властей.

"Я живу здесь последние 22 года и не знаю, что делать. Правительство говорит, что помогает бедным в строительстве новых домов, и в это же время, нас выгоняют с куска земли", – заявила 36-летняя жительница трущоб Теджабхай Меда.

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Власти штата Гуджарат также подверглись критике за то, что сперва возвели стену протяженностью 400 метров и высотой 2 метра, чтобы американский лидер не увидел местных трущоб.

Но высокопоставленные чиновники в правительстве Моди утверждают, что стена была построена из соображений безопасности, а не для того, чтобы спрятать район, в котором проживает около 800 семей.

По словам же подрядчика, занимавшимся строительством стены, правительство "не хотело, чтобы трущобы были видны", когда Трамп будет с визитом в регионе.

Представитель муниципальных органов Ахмедабада отрицает, что выселение людей из трущоб связано с прибытием Трампа. Он также добавил, что местные жители "вторглись на правительственную землю".

"Мы и раньше просили их очистить участок, но они отказались, заявив, что мы должны соблюдать надлежащую процедуру и направить им уведомления. Когда же мы разослали уведомления о выселении, их связали с визитом Трампа", – заявил Кишоре Варна.

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