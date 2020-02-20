Объем проблемных кредитов в Китае может вырасти до $1,1 трлн, – S&P

Рейтинговое агентство Standard & Poor's заявило, что по итогам текущего года объем проблемных кредитов (NPL) в китайском финансовом секторе может вырасти до 7,7 трлн юаней ($1,1 трлн). Аналитики агентства считают, что такой исход весьма вероятен, если пик эпидемии коронавируса Covid-2019 не будет пройден к апрелю.

Аналитики S&P Global считают, что по мере того как коронавирус наносит ущерб производственному сектору Китая, компаниям и населению становится все труднее расплачиваться по долгам.

Понимая эту угрозу, власти Китая уже принимают меры, направленные на помощь заемщикам. Они призвали банки снизить ставки по кредитам, продлить сроки погашения. Местные власти составляют списки наиболее пострадавших от эпидемии компаний, чтобы предоставить им возможность рефинансирования за счет дешевых займов, на которые Нардный банк Китая (центробанк) выделил 300 млрд юаней.

Кроме того, аналитики S&P опасаются, что Китай может ослабить критерии, при которых задолженность считается проблемной, чтобы таким образом помочь бизнесу. Но в таком случае финансовой системе понадобятся годы, чтобы "переварить" образовавшиеся отсрочки по выплатам.

В январе объем нового банковского кредитования в Китае вырос до рекордного уровня, прежде чем распространение коронавируса спровоцировало резкое сокращение экономической активности в большинстве регионов страны.

Показатель нового банковского кредитования в нацвалюте увеличился до 3,34 трлн юаней ($476,3 млрд) по сравнению с 1,14 трлн юаней в декабре. Совокупный объем финансирования (банковские кредиты, забалансовые кредиты, размещение акций и облигаций) в январе составлял 5,07 трлн юаней, что также является максимумом с начала отслеживания этих данных в 2017 году, по сравнению с 2,1 трлн юаней месяцем ранее.

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