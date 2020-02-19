Коронавирус: скончались более двух тысяч человек

2020-02-19 07:54:32

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Заражены 74 279 человек

Число зараженных коронавирусом Covid-2019 в Китае достигло 74 279 человек. Скончались 2007 человек.

Об этом сообщает CGTN.

"Подтвержденные случаи заболеваний  – 74 279 в Китае, 905 за границей. Смертельные исходы  – 2007 в Китае (в том числе 2 в Гонконге, 1 на Тайване), 3 случая за границей",  – сказано в сообщении.

От начала вспышки заболевания, в Китае от нового коронавируса вылечили уже более 14 376 тысячи больных.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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