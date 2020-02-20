Заболевшие коронавирусом на лайнере Diamond Princess украинцы выздоровели, – нардеп

Все они – члены экипажа

Граждане Украины, члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, ранее инфицированные китайским коронавирусом, уже выздоровели.

Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), пишет Интерфакс-Украина.

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", – сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Как ранее писал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.

На круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом второй украинец. Все они члены экипажа.

США, Канада, Южная Корея, Италия и Австралия начали эвакуировать своих граждан с борта круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в Йокогаме из-за коронавируса. Украина не стала эвакуировать своих граждан с Diamond Princess, заявили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

18 февраля на лайнере Diamond Princess в Японии зафиксировали еще 88 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных на судне возросло до 542.

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались.