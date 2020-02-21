Стрельба в Ханау: в Германии объявили "очень высокий" уровень ультраправой угрозы

В Германии, из-за недавней стрельбы в городе Ханау, будет усилена охрана мечетей, железнодорожных станций, аэропортов и других уязвимых мест. Об этом сообщает ВВС.

По словам главы МВД Германии Хорст Зеехофера, в стране установилась высокая угроза ультраправых атак. Министр подчеркнул, что дополнительные меры безопасности были уже согласованы с региональными лидерами, чтобы предотвратить любые подражания стрелку из Ханау.

В правоохранительных органах сообщают, что подозреваемый стрелок, который покончил жизнь самоубийством, придерживался "глубоко расистских" идей.

"Угроза безопасности со стороны правого экстремизма, антисемитизма и расизма очень высока", – заявил министр.

Также он назвал это "самой большой угрозой безопасности, стоящей перед Германией".

Один из выживших в стрельбе в кальянных барах Мухаммед Б. рассказал, что стрелок тщательно прицеливался к своим жертвам Arena Bar&Cafe и пытался попасть в голову.

"Это была кровавая баня. Мы все лежали друг на другу. У парня, лежащего подо мной, была дыра в шее, он сказал: "Я не могу дышать, я не чувствую свой язык", – рассказал Мухаммед, добавив, что посоветовал парню прочитать последнюю молитву, что он и сделал.

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