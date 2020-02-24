В посольстве рассказали об украинцах, которых не эвакуировали из Китая

Посольство Украины в Китае оказывает всестороннюю помощь украинцам, которые были включены в списки на эвакуацию в связи со вспышкой коронавируса, но не смогли вылететь.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Китае.

В посольстве говорят, что граждане Украины, которые находятся на территории провинции Хубэй, получают необходимую помощь от посольства Украины, а также, по просьбе диппведомства, от компетентных правительственных учреждений и организаций Китая по месту их проживания.

"Посольство оказывает всестороннюю помощь гражданам Украины, которые были включены в эвакуационные списки, но которые не смогли вылететь на родину в ночь на 20 февраля, в том числе, по поселению, питанию, решению бытовых нужд и др", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: