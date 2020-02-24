Коронавирус: первый случай заражения подтвержден в Ираке

Ирак заявил о первом случае заражения коронавирусом. Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на представителей Министерства здравоохранения страны.

Инфекцию выявили у пожилого гражданина Ирана, который проживает в южном городе Наджаф.

Ранее сообщалось, что в феврале в иранском городе Кум от нового коронавируса погибли 50 человек. В то же время по официальным данным, в стране зафиксировано 12 смертей из 47 случаев заражения.

Турция, Пакистан, Армения, Афганистан и Грузия временно закрыли границы с Ираном.

Издание сообщает, что Ирак также закрыл границу с соседней страной после того, как Тегеран заявил о заражении коронавирусом студенткой религиозной семинарии в Наджафе.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировано 79 565 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире от заболевания умерли 2 770 человек.

Власти Китая разрешили здоровым людям, не имеющих симптомов инфицирования коронавирусом, выезжать из Уханя, но позже – отзвали свое решение.