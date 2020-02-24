Группа альпинистов-шерпов начала рекордное зимнее восхождение на Эверест

Четверо альпинистов начали 24 февраля зимнее восхождение на Эверест. Их цель – достичь вершины за пять дней, поднимаясь со стороны Непала, сообщило Reuters.

Все участники группы – шерпы, представители одного из коренных народов Непала. Если у них получится, это будет мировой рекорд по скорости зимнего восхождения на высочайшую гору мира (8848 м). К тому же это будет первое зимнее восхождение за последние 27 лет.

Руководит группой 34-летний Таши Лакпа, который уже восемь раз поднимался на Эверест. Он говорит, что они осведомлены, насколько рискованно подниматься на гору зимой, "но мы очень хорошо акклиматизированы и подготовлены к восхождению".

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В последний раз успешное зимнее восхождение на Эверест было совершено в 1993 году. С той поры многие пытались достичь вершины в эту пору года, но потерпели неудачу.

Сейчас на склонах горы находятся, помимо этой группы, еще две команды: из Германии и Испании.

Прошлый год был самым смертоносным с 2015 года на Эвересте: 11 альпинистов, большинство из которых были индусами, погибли – девять на непальской стороне и два на тибетской.

С тех пор как Эверест впервые покорился Эдмунду Хиллари из Новой Зеландии и шерпу Тенцингу Норгею в 1953 году, около 5000 человек достигли вершины, но более 300 человек погибли в пути.

Вершина Эвереста

Как ранее сообщал Фокус: