Катастрофа МН17: Следователи нашли свидетеля запуска "Бука"
У Совместной следственной группы имеется свидетель запуска ракеты, которой сбили малазийский "Боинг" рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Об этом заявил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в эфире американского телеканала CBS.
В частности, он утверждает, что у следствия есть свидетели запуска ракеты. На уточняющий вопрос, сколько именно свидетелей, больше ли их чем один, Вестербеке ответил: "Я сказал, что у меня есть очевидец, я не сказал, сколько их".
Кроме того, Вестербеке подчеркнул, что не сомневается в том, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, происходит из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ. "Я не сомневаюсь в этом вообще", – заявил он.
Вестербеке также подчеркнул, что российская сторона никак не помогала расследовать дело в течение последних пяти лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Нидерландах назвали имена возможных причастных к гибели MH-17. Журналисты телеканала Nieuwsuur рассказали, кто может быть причастен к крушению авиалайнера МН17.
- А в СБУ сообщили о подозрении фигурантам дела MH17. В список вошли те, кого обвинила в произошедшем Объединенная следственная группа по катастрофе MH17.
- Также Bellingcat назвал имена причастных к катастрофе MH17. Расследователи сделали выводы на основе перехваченных разговоров боевиков.
- После этого, МИД РФ резко отреагировал на обвинения в адрес россиян по делу МН17. На Старой площади обвинения назвали "голословными".
- А Украина поприветствовала выводы Международной следственной группы.
- Позже Украина выдала России ключевого свидетеля в деле МН17 "командира ПВО "ДНР" Владимира Цемаха. В обмен российская сторона освободила украинских политзаключенных.
- Недавно Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четверым фигурантам дела по крушению Boeing рейса МН17 на востоке Украины.
- Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского Боинга в 2014 году, судили в РФ.
- В работе международной следственной группы, которая занимается расследованием сбития малазийского Боинга на Донбассе летом 2014 года, принимают участие четыре украинских прокурора.