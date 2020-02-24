Катастрофа МН17: Следователи нашли свидетеля запуска "Бука"

У Совместной следственной группы имеется свидетель запуска ракеты, которой сбили малазийский "Боинг" рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Об этом заявил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в эфире американского телеканала CBS.

В частности, он утверждает, что у следствия есть свидетели запуска ракеты. На уточняющий вопрос, сколько именно свидетелей, больше ли их чем один, Вестербеке ответил: "Я сказал, что у меня есть очевидец, я не сказал, сколько их".

Кроме того, Вестербеке подчеркнул, что не сомневается в том, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, происходит из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ. "Я не сомневаюсь в этом вообще", – заявил он.

Вестербеке также подчеркнул, что российская сторона никак не помогала расследовать дело в течение последних пяти лет.

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