Автомобильная атака в Германии: количество пострадавших выросло до 52 человек

В немецком городе Фолькмарсен, где автомобилист протаранил карнавал, количество пострадавших выросло до 52 человек. Об этом сообщает ВВС.

По данным полиции, из общего числа пострадавших, есть 18 детей. Всего в больнице остаются 35 человек. Возраст пострадавших варьируется от 2 до 85 лет.

Также сообщается, что 29-летний гражданин Германии был арестован по подозрению в покушении на убийство. Именно он сидел за рулем автомобиля, который въехал в толпу людей.

До сих пор мотив злоумышленника остается неизвестным.

В это же время, в городе решили все же провести запланированные на вторник, 25 февраля, карнавальные мероприятия. В заявлении полиции говорится, что нет никаких признаков того, что карнавальные парады могут быть под угрозой, правда, правоохранители не исключают, что меры безопасности могут быть пересмотрены.

В полиции также подчеркнули, что вместе с водителем автомобиля был взят под арест еще один человек, который предположительно снимал инцидент.

На данный момент водитель находится в больнице из-за травм, полученных в инциденте, позже его передадут следственному судье.

Также местные власти опровергли информацию о том, что на момент атаки водитель был пьян.

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