Первый случай коронавируса зафиксирован в Грузии

В Грузии зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, сообщает портал "Грузия Online".

По ее словам, полученные из лаборатории Лугара результаты подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в стране.

Министр отметила, что вирус нашли у 50-летнего грузина, который прибыл из Ирана через Азербайджан.

В настоящее время он помещен в инфекционную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Правительство, по словам чиновницы, делает все, чтобы помешать началу эпидемии в Грузии, поэтому повода для паники в стране нет.

Как ранее сообщал Фокус:

25 февраля от коронавируса в Китае умерли 52 человека. Таким образом, общий счет погибших в КНР возрос до 2767 человек, а по миру (с учетом новых летальных случаев) – до 2812.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что впервые за пределами Китая было зафиксировано больше новых случаев коронавируса, чем внутри страны.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний призвал граждан готовиться к вспышке коронавируса в Соединенных Штатах.