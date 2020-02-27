На борту Diamond Princess коронавирусом заразились четверо украинцев, – МИД

Количество зараженных коронавирусом граждан Украины на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось до четырех. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины по запросу издания ГОРДОН.

Ранее было известно о двух заболевших украинцах. Всего на борту судна находилось 25 наших соотечественников.

"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", – сообщили в МИД.

Остальные украинцы по-прежнему находятся на борту Diamond Princess.

24 гражданина Украины, из которых двое находятся в больнице, не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт.

Всего на борту лайнера на момент его захода в порт 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна.

Как сообщает японский телеканал NHK, по состоянию на 27 февраля коронавирус был подтвержден у 700 пассажиров и членов экипажа, умерли восемь человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.

На круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом второй украинец. Все они члены экипажа.