Знаменитый Женевский часовой салон отменен из-за коронавируса

Фонд высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie, FHH) объявил 27 февраля, что вынужден отменить часовой салон SIHH, одно из двух главных мероприятий года для часовой индустрии.

Мероприятие должно было пройти 25–29 апреля. В нынешнем году SIHH готовился особенно широко. Впервые он должен был пройти под новым названием Watches & Wonders Geneva и включать не только сам салон для профессионалов индустрии, но и серию выставок и показов в городе.

"FHH разделяет разочарование, вызванное отменой салона, но искренне уверен что речь идет о наиболее ответственном решении в современном контексте", – говорится в сообщении организаторов. Еще несколько дней назад они были настроены более оптимистично, но распространение коронавируса по Европе и первый зарегистрированный случай в самой Швейцарии заставили принять меры предосторожности.

SIHH ведет свою историю с 1991 года, когда пять крупных производителей часов: Baume & Mercier, Cartier, Piaget, Gerald Genta и Daniel Roth отказались участвовать в международной выставке часов в Базеле – Baselworld. Они организовали собственную выставку, которая быстро приобрела популярность.

Базельский часовой салона в этом году запланирован на 29 апреля – 5 мая. Его организаторы пока не высказали своего отношения к угрозе коронавируса.

FHH заявил, что уже работает над организацией Watches & Wonders Geneva в 2021 году.

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