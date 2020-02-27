Рост заболеваемости коронавирусом "притормозил", – статистика

Активный рост заболеваемости пришелся на период с 11 по 13 февраля: тогда вирус "подцепили" 19,3 тыс. человек

За сутки в Китае от коронавируса умерли 32 человека. Еще один летальный исход зафиксирован в Южной Корее.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Таким образом, вместе с новыми летальными исходами по миру от заболевания умерли 2837 человек, но с каждым днем число заболевших и умерших растет не так стремительно.

В "топе" по смертности случились изменения: если первые два места по-прежнему занимают Китай и Южная Корея, то на третье вышел Иран с 19 умершими.

Ранее на месте Ирана была Италия (12 летальных случаев).

Случаи заражения вирусом также зафиксированы в Норвегии, Испании, Британии, США, Грузии и других европейских, азиатских и даже африканских странах.

Примечательно, что сейчас рост заболеваемости несколько "притормозил": его "активная фаза" пришлась на период с 11 по 13 февраля.

Стоит отметить, что "торможение" роста заболеваемости вызвано изменением методики подсчета больных и умерших в Китае.

В Италии и Южной Корее, например, кол-во инцифированных стремительно растет.

Включительно с новыми случаями заболеваний, по миру насчитывается 83429 больных коронавирусом. Число выздоровевших достигает 33002 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.

Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

25 февраля целый ряд стран объявили о том, что зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом.