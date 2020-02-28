В Японии из-за коронавируса закрывают Диснейленд, кинотеатры и школы

Из-за вспышки коронавируса в Японии, вслед за Китаем, отменяют премьеры фильмов и закрывають кинотеатры и парки развлечений, чтобы избежать скопления людей. Об этом пишет Variety.

Два тематических парка Диснея (классический и водный мир) будет закрыты с завтрашнего дня и до 15 марта. Работники отправятся в отпуск до дальнейших распоряжений.

Также закрываются кинотеатры по всей стране и тем, кто уже успел купить билеты на премьеры, возвращают деньги. Власти просят ограничить спортивные и массовые мероприятия, или провести их в меньших масштабах, нежели планировалось.

А еще на внезапные "каникулы" отправились школьники и учителя. Правительство распорядилось закрыть с понедельника, 2 марта, все школы.

Ранее японское правительство опровергло информацию о том, что летние Олимпийские игры в Токио, которые должны начаться 9 августа, под угрозой отмены. В Японии отметили, что, не смотря на коронавирус, подготовка идет полным ходом.

Как ранее писал Фокус:

В китайском Шеньчжэне хотят законодательно запретить употреблять в пищу мясо котов и собак. Причина – коронавирус. Вместо котов и собак городские власти предлагают создать список того, что можно употреблять. В нем должно быть около девяти позиций. Среди них – свинина, курятина, говядина, крольчатина, рыба и морепродукты, баранина, ослятина. Также можно будет есть мясо голубей, уток и гусей.