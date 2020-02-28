Папа римский отменил все аудиенции. Причиной названо "недомогание"

Все официальные аудиенции у 83-летнего папы римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передал ТАСС.

"Папа Франциск отслужил утром мессу и, как обычно, приветствовал всех присутствующих, но решил отменить аудиенции на сегодня. Он проводит рабочие встречи, как запланировано, в своих апартаментах", – сказал Бруни.

Накануне Франциск из-за недомогания не принял участия в запланированной литургии, однако в Ватикане не уточнили природу болезни папы.

Папа специально не встречался с больными коронавирусом, но пожал руки верующим в первом ряду во время аудиенции 26 февраля и "поцеловал ребенка", сообщил Vatican News.

В Италии общее число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по состоянию на конец дня 27 февраля возросло до 650, умерли 17 человек. Об этом проинформировал The Local со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли. По его словам, около 40 человек уже выздоровели.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса в Иране впервые за несколько десятилетий были отменены пятничные молитвы.

Отменен юбилейный 90-й Женевский автосалон, который должен был открыться для прессы уже 2 марта. Причиной стало решение правительства страны запретить проведение публичных мероприятий с присутствием более 1000 человек в одном месте. Запрет введен до 15 марта и, возможно, будет продлен.

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