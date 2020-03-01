В Турции задержали главреда российского пропагандистского агентства
В Анкаре полиция задержала трех сотрудников российского пропагандистского агентства "Sputnik Турция" и его главного редактора Махира Бозтепе. Об этом сообщает РИА Новости.
Также силовики пришли с обыском в офис агентства.
Как сообщает турецкое издание IHA, задержания связаны с публикацией на сайте агентства статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции", в которой содержался вывод, что провинция Хатай должна быть возвращена Сирии. После выхода публикации прокуратура открыла уголовное дело.
Накануне возле квартир сотрудников агентства прошли протесты с участием 15-20 человек. Люди обвинили журналистов Sputnik в измене родине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.
- В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.
- В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.
- Турция в ответ начала активные боевые действия против армии Башара Асада.Операция получила название "Весенний щит".