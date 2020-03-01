В Турции задержали главреда российского пропагандистского агентства

Мир
Ранее на сайте "Sputnik Турция" вышла статья о необходимости передать турецкую провинцию Сирии

В Анкаре полиция задержала трех сотрудников российского пропагандистского агентства "Sputnik Турция" и его главного редактора Махира Бозтепе. Об этом сообщает РИА Новости.

Также силовики пришли с обыском в офис агентства.

Как сообщает турецкое издание  IHA, задержания связаны с публикацией на сайте агентства статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции", в которой содержался вывод, что провинция Хатай должна быть возвращена Сирии. После выхода публикации прокуратура открыла уголовное дело.

Накануне возле квартир сотрудников агентства прошли протесты с участием 15-20 человек. Люди обвинили журналистов Sputnik в измене родине. 

Как ранее сообщал Фокус: