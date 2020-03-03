Представитель США: санкции сохранятся, пока Россия не откажется от Крыма
США будут сохранять антироссийские санкции, введенные за аннексию Крыма, до тех пор, пока Москва не откажется от него. Об этом сказал на пресс-конференции в Вашингтоне постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщил "Интерфакс".
В феврале этого года президент США продлил введенные в 2014 году санкции до 6 марта 2021 года.
"Мы также собираемся сохранить наши санкции из-за Восточной Украины, и я думаю, что это важные меры, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", – сказал Гилмор.
По его словам, ситуация с Крымом схожа с непризнанием вхождения прибалтийских республик в состав СССР. Гилмор заявил, что прибалтийские государства были "покорены силой". "Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части СССР. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Это еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта", – заверил постпред.
Гилмор напомнил о Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкские соглашения или Хельсинкская декларация) 1975 года, который закрепил политические и территориальные итоги Второй мировой войны и утвердил десять принципов взаимоотношений между государствами, в том числе нерушимость границ.
Как ранее сообщал Фокус:
- США ввели санкции против трех российских предприятий за их деятельность, которая нарушает "национальное законодательство США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии".
- Соединенные Штаты вывели из-под санкций две российские компании, связанные с нефтегазовым сектором. Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года.