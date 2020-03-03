Папа Франциск прошел тест на коронавирус

Папа Римский Франциск прошел тест на коронавирус. Результат – отрицательный.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель Ватикана Маттео Бруни отказался комментировать ситуацию.

83-летний Франциск отменил большинство приемов на прошлой неделе, поскольку заболел простудой, которую в Ватикане называют "легким недомоганием".

Недавно Папа принял главу УГКЦ Святослава Шевчука.

Архиепископ Святослав, со своей стороны, подарил понтифику икону Богородицы, написанную на доске из-под ящика для военных припасов

Согласно официальным данным Worldometers, сейчас в Италии 2,036 зараженных и 52 умерших.

Всего же по миру коронавирусом заразились уже 91,307 человек, из них 48,244 – выздоровели. Зафиксировано 3,120 случаев летального исхода.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.