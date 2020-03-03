Папа Франциск прошел тест на коронавирус
Папа Римский Франциск прошел тест на коронавирус. Результат – отрицательный.
Об этом сообщает Reuters.
Представитель Ватикана Маттео Бруни отказался комментировать ситуацию.
83-летний Франциск отменил большинство приемов на прошлой неделе, поскольку заболел простудой, которую в Ватикане называют "легким недомоганием".
Недавно Папа принял главу УГКЦ Святослава Шевчука.
Архиепископ Святослав, со своей стороны, подарил понтифику икону Богородицы, написанную на доске из-под ящика для военных припасов
Согласно официальным данным Worldometers, сейчас в Италии 2,036 зараженных и 52 умерших.
Всего же по миру коронавирусом заразились уже 91,307 человек, из них 48,244 – выздоровели. Зафиксировано 3,120 случаев летального исхода.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.
- 2 марта Евросоюз повысил уровень риска от коронавируса, так как Covid-2019 проник в 18 из 27 стран-членов. Глава Европейской комиссии сообщила, что уровень риска был повышен до "высокого".