Пришла очередь Китая. Теперь КНР отправляет на карантин иностранных туристов
Китай заявили, что будет отправлять на 14-дневный карантин всех туристов из стран с серьезными вспышками коронавируса, прибывшими в страну. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на государственные СМИ.
По словам пекинского чиновника, туристы из "горячих точек" коронавируса в Южной Кореи, Японии, Иране и Италии, прибывающие в столицу, должны быть изолированы. Шанхай и Гуандун объявили о подобных ограничениях еще раньше.
Китайские власти обеспокоены тем, что вирус может быть импортирован в страну снова.
Шанхай также заявил, что потребует изоляции вновь прибывших из стран с "относительно серьезными вирусными заболевания", при этом не называя конкретных стран.
Власти КНР также просят иностранных китайцев пересмотреть планы своих поездок.
"Ради здоровья и безопасности вашей семьи, пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности, тщательно составляйте планы поездок и минимизируйте переезды", – заявили представители одной из провинций южного Китая.
Во вторник, 3 марта, Китай сообщал о 125 новых случаев заражения вирусом, что является самым низким показателем за последние шесть недель. Также был зарегистрирован 31 смертельный случай, все в провинции Хубэй, откуда появился вирус.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.
- 2 марта Евросоюз повысил уровень риска от коронавируса, так как Covid-2019 проник в 18 из 27 стран-членов. Глава Европейской комиссии сообщила, что уровень риска был повышен до "высокого".