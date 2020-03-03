Коронавирус нашли у 23 депутатов парламента Ирана

Коронавирус подтвердили у 23 членов парламента Ирана.

Об этом сообщил вице-спикер законодательного органа Абольреза Месри в Тегеране, ссылаясь на открытое письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи от спикера парламента Ирана Али Лариаджани, передает CNN.

"Двадцать три из 290 членов иранского "Меджлиса" (парламента) получили положительную реакцию на коронавирус", – сказано в сообщении.

Это примерно 8% всех членов парламента.

В письме депутатов также призвали прекратить контакт с общественностью, чтобы избежать дальнейшего распространения заболевания.

Лариджани также выступил за продолжение приостановки открытых заседаний в парламенте в своем открытом письме Хаменеи, которое было принято на прошлой неделе на фоне растущей вспышки Ирана.

Как ранее сообщал Фокус:

Активный сторонник действующего режима в Иране Хамед Джалали Кашани заявил, что информацию о быстром росте числа заболевших короновирусом в стране распространяли с целью сорвать парламентские выборы, а потом сам подхватил эту инфекцию и умер.