Операция "Весенний щит": Турция сбила сирийский истребитель L-39

В рамках операции "Весенний щит" турецкие военные сбили истребитель сирийских вооруженных сил типа L-39. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.

"В рамках операции "Весенний щит" был сбит самолет типа L-39, принадлежащий силам сирийского режима", – говорится в сообщении.

Как сообщил телеканал Orient, сирийский самолет был сбит турецким истребителем F-16. Пилот сбитого самолета, несмотря на то, что катапультировался, погиб.

По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет был сбит ракетой, выпущенной турецким истребителем.

"Сегодня в 11:03 выполнявший боевое задание против террористических группировок в провинции Идлеб самолет ВВС САР подвергся ракетным ударам со стороны сил турецкого режима, в результате чего был сбит и упал северо-западнее города Мааррат Ан-Нуман", – говорится в сообщении.

Агентство Анадолу пишет, что за последние сутки в рамках операции Весенний щит были сбиты самолет и БПЛА сил режима Башара Асада. Уничтожены 6 танков, 5 самоходных артиллерийских установок, 2 комплекса ПВО.

Напомним, на днях турки сбили два самолета "Су-24" российского производства, которые принадлежат режиму Башара Асада.

Как ранее сообщал Фокус:

Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.

В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.