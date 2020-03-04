Коронавирус: Германия и Россия запретили экспорт медицинских масок

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Об этом сообщает Немецкая волна.

Так, кризисный штаб в министерствах здравоохранения и внутренних дел ФРГ 4 марта запретил экспорт медицинских масок, перчаток, защитных костюмов и ряда других средств защиты. Исключения могут быть сделаны только в рамках международных гуманитарных акций.

Кроме этого, Федеральное министерство здравоохранения Германии приняло решение централизованно закупать медицинские средства защиты для частных врачебных кабинетов, больниц и профильных ведомств.

Кризисный штаб Германии также порекомендовал немцам, которые находятся в изоляции заграницей, оставаться на карантине до его завершения.

В тот же день правительство России приняло постановление о запрещении экспорта 17-ти категорий медицинских средств защиты, в том числе масок, защитных очков, комбинезонов, костюмов химической защиты и хирургических перчаток.

Это решение не будет распространяться на гуманитарную помощь, а также на товары, которые граждане вывозят за границу для личного пользования. Запрет будет действовать до 1 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

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