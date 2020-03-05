Covid-2019 проник еще в три страны. Статистика эпидемии коронавируса по состоянию на 5 марта
В материковом Китае за сутки 4 марта зарегистрированы 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили органы здравоохранения страны. Общее число инфицированных в материковой части страны составляет 80 409 человек. Количество умерших выросло на 31 человека. Все новые случаи произошли в провинции Хубэй. Число жертв инфекции в материковой части страны достигло 3012 человек.
Число зараженных COVID-19 на утро 5 марта в мире увеличилось до 95 483 человек, об этом свидетельствуют данные Worldometers. Умерли уже 3 286 человек. Выздоровели 53 688 человек.
Коронавирус охватил уже 84 страны и территории. О первых случаях выявления вируса сообщили Словения, Венгрия, Польша.
В Италии за сутки обнаружили 587 новых больных, 28 человек умерли. Всего заболевших 3089.
В Испании подтверждены 57 новых случаев. В Иране – 587 новых случаев.
В США зафиксирован 31 новый случай заражения. Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5755 человек, власти призвали граждан оставаться дома и сообщили о "критическом моменте" в битве за сдерживание коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана. К тому же, люди, которые склонны покупать маски, не знают, как ими правильно пользоваться.
- Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в страну домашних и диких плотоядных животных из Китая.
- Руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко сообщила, что в инфекционной больнице в Одессе подготовили 20 боксов на 65 мест для возможных больных коронавирусом.
- Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.