Коронавирус победил Джеймса Бонда: премьеру нового фильма отложили до ноября

Премьера нового фильма об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложена до ноября в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении франшизы в Twitter.

"Кинокомпания MGM, кинопроизводители Universal и Bond, продюсер Майкл Дж. Уилсон и режиссер Барбара Брокколи, объявили, что после тщательных изучения и оценки мирового кинорынка релиз “No Time to Die” будет отложен до ноября 2020 года", – написано в нем.

Фильм будет впервые показан в Великобритании 12 ноября. Начало проката в США – 25 ноября. Даты выхода картины в других странах будут названы позже.

Главную роль в фильме исполнил Дэниел Крейг. В роли антагониста агента 007 – обладатель "Оскара" Рами Малек. Автомобилем Бонда будет Aston Martin Valhalla. Автор и исполнитель главной песни фильма – Билли Айлиш. В январе она стала самой молодой артисткой в истории Grammy, выдвинутой во всех четырех основных номинациях. Она же и победила в них.

Как ранее сообщал Фокус: