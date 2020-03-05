Коронавирус на Святой Земле: Закрываются храмы и школы
В Вифлееме закроют Храм Рождества Христова из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщает Gulf News.
"В связи с подозрением на смертельную болезнь в Вифлееме призывается отменить все мероприятия в городе, включая спортивные мероприятия, закрыть все учебные заведения, а также мечети и церкви на 14 дней", – сказано в сообщении министерства здравоохранения Палестины.
Также призывается отменить все бронирования гостиниц для туристов, приезжающих в Палестину.
Министерство заявило, что в отеле Angel в Бейт-Джала находятся четыре подозреваемых случая, и они будут помещены в карантин.
Также был отменен ежегодный Вифлеемский марафон, запланированный на конец этого месяца.
Тем временем всем путешественникам, возвращающимся из Германии, Испании, Швейцарии и Австрии, приказано немедленно начать 14-дневный карантин.
Как ранее сообщал Фокус:
- В материковом Китае за сутки 4 марта зарегистрированы 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили органы здравоохранения страны. Общее число инфицированных в материковой части страны составляет 80 409 человек. Количество умерших выросло на 31 человека. Все новые случаи произошли в провинции Хубэй. Число жертв инфекции в материковой части страны достигло 3012 человек.
- Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана. К тому же, люди, которые склонны покупать маски, не знают, как ими правильно пользоваться.
- Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в страну домашних и диких плотоядных животных из Китая.