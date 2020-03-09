Судный день в Нидерландах. Как Украина помогла расследовать дело MH17

— Середина лета 2014-го на Донбассе была жаркой. 17 июля я ехал в маршрутке с открытыми окнами по родному Торезу. В районе остановки "Подгорная" бус догнала машина с мигалками. Водитель маршрутки съехал на обочину и остановился. Я увидел, как на трале везут большую военную машину с ракетами. Хотел сфотографировать — не успел. За ней — уазик с георгиевскими ленточками, также с открытыми окнами. В нём — трое мужчин в чёрной хлопчатобумажной форме. Все средних лет, за сорок, один — в очках. Я всё гадал, какую машину они везут, вспоминал парады на Красной площади, — говорит Фокусу Олег Галазюк, житель Донецкой области.

Галазюк — бывший преподаватель местного филиала Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. Оказалось, что 17 июля 2014 года из окна маршрутки он наблюдал за передвижением зенитно-ракетного комплекса "Бук" — того самого, с помощью которого в небе над Торезом сбили пассажирский самолёт, совершавший регулярный рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

— "Колонна" остановилась недалеко от местной больницы — ждала отставшие танки. К ним вышли "ватные" медики с цветами. Они дарили букеты людям в чёрной форме, встречали их как героев, — продолжает мужчина. — Тем временем я вернулся домой. С момента поездки в маршрутке прошло около четырёх часов. Вскоре услышал выстрел. Подумал, что украинские Су-25, которые накануне видел в небе, скинули боекомплект на Саур-Могилу. Параллельно слышал шум самолёта, а после — шипение и взрыв. Двигатели замолчали. Люди в соседнем дворе истерически закричали: "Долетались!" Выбежал на улицу и увидел, как части самолёта летят на землю…

Кто сбил MH17

"Сбили самолёт. Группа "Минёр". Под Енакиевом упал", — такие слова можно услышать в одном из разговоров между боевиками сразу после крушения рейса МН17. Этот и несколько других перехватов в Сеть выложила Служба безопасности Украины. Из диалогов следует, что подконтрольные России террористы подумали, что уничтожили либо украинский военный транспортный Ан-26, либо штурмовик Су-25. Информация мгновенно просочилась в российские центральные СМИ. Но как только стало понятно, что самолёт был гражданский, все "новости" об инциденте исчезли. Боевики заговорили, мол, средств, способных сбить самолёт на высоте более 10 тыс. м, у них не было, руководство РФ перекладывало ответственность на Украину.

"Россия, отказавшись сотрудничать с JIT, не признаёт своей причастности к вооружённому конфликту на территории Украины, в том числе падению самолёта рейса МН17"

Надежда Волкова, юрист

Расследованием катастрофы в небе над Донецкой областью занялась Международная следственная группа (Join Investigation Team — JIT), в состав которой вошли следователи СБУ и прокуроры Украины, а также поисковая сеть Bellingcat. Эксперты последней первыми заявили, что самолёт компании Malaysia Airlines сбит с помощью зенитно- ракетного комплекса "Бук" российского производства. Он, по информации Bellingcat, принадлежал курской 53-й бригаде ПВО российских Вооружённых сил. Накануне трагедии "Бук" доставили на территорию Украины. Вскоре эти факты подтвердили и члены JIT.

В мае 2018-го Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17, а 19 июня следующего года голландская прокуратура назвала имена первых подозреваемых, которые должны предстать перед судом.

Заочные обвиняемые по делу MH17

Это будет заочный процесс — все подозреваемые объявлены в международный розыск. Состоится он в соответствии с национальным законодательством Нидерландов, поскольку ранее Россия заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании специального трибунала по МН17.

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, у которого ещё недавно был доступ к материалам расследования украинских экспертов, говорит, что причастными к крушению боинга могут быть около ста человек, большинство из которых — граждане Украины. Среди них представители так называемых местных администраций и "должностные лица", содействующие пересечению "Буком" украинско-российской границы, люди, занимающиеся транспортировкой установки по территории Украины к месту запуска, охраной и выводом её за пределы нашего государства.

Пока голландская прокуратура назвала имя одного гражданина Украины. Речь идёт о Леониде Харченко, боевике с позывным Крот. Трое других названных — граждане РФ. В их числе некогда "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), отставной офицер ГРУ армии России Сергей Дубинский (Хмурый) и подполковник запаса ВДВ РФ Олег Пулатов (Гюрза).

По словам главы Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фреда Вестербеке, никто из них на кнопку непосредственно не нажимал, но они помогали организовать процесс. Например, Леонид Харченко, по версии следствия, в 2014-м во время транспортировки "Бука" указывал дорогу экипажу к месту назначения недалеко от города Снежное. Руководить операцией с использованием комплекса "Бук" вполне мог Игорь Гиркин. Он, пожалуй, самый известный боевик этой четвёрки. Его группа захватывала Славянск.

— Хмурый, военный в отставке, который за два года до начала событий на Донбассе ушёл на пенсию, не скрывал, что приехал добровольно защищать "русский мир" по просьбе именно Игоря Стрелкова, — говорит Иван Безъязыков, украинский полковник-разведчик. В августе 2014-го он попал в плен к террористам и до начала 2015-го находился рядом с Сергеем Дубинским, возглавлявшим так называемое разведывательное управление "ДНР".

Иван Безъязыков вспоминает: Хмурый, хотя и был гражданином РФ, рассказывал, что родился в Донецкой области. Из открытых источников известно, что военную карьеру он начал в 1980-х — возглавлял разведроту мотострелкового полка в Афганистане. Воевал в Чечне, где и познакомился с Гиркиным.

Под руководством самого Хмурого в Донецке действовал Олег Пулатов.

— Ещё его называли Юлдашевич. Бывший спецназовец средних лет, возглавлял "отдел специального назначения" "разведуправления". Крепкий, видно, что выносливый. Характер прямой, говорил что думал, — рассказывает Безъязыков.

Летом 2019-го и сам Иван Безъязыков на несколько часов попал в список подозреваемых по делу малайзийского боинга — в один ряд с Дубинским и Пулатовым его поставили журналисты нидерландского телеканала Nieuwsuur. Но вскоре информация об украинском разведчике исчезла с ресурса. Дело в том, что следственные органы Украины обвиняют полковника в государственной измене и сотрудничестве с террористами. Прокуратура настаивает: Безъязыков, попав в плен, принял предложение Хмурого — перешёл на сторону врага. Но военнослужащий с обвинениями категорически не согласен, настаивает, что после освобождения из плена стал для украинской части следственной группы важным источником информации о структуре "разведуправления" "ДНР" — нарисовал планы и схемы, объяснил всю иерархию. И не только следователям из Украины, но и JIT.

— Службе безопасности оказалось моих свидетельств мало, её представители пытались заставить меня придумать дополнительные. Например, о финансовых потоках боевиков в "разведуправлении", — говорит Безъязыков. — Когда я сказал, что ничего об этом не слышал, правоохранители попросили "включить полёт фантазии". Могу предположить, что украинская сторона собрала мало доказательств, вот и попытались сделать из меня фейкового свидетеля — предателя и боевика, чтобы получить награды и похвалу.

Украинский вклад в расследование дела MH17

На самом деле об участии следователей СБУ и прокурорской группы в расследовании крушения малайзийского самолёта говорить сложно, как и о массиве собранных доказательств. Можно предположить, что это тысячи записей телефонных разговоров и сотни опрошенных свидетелей. Главная причина молчания — тайна следствия. Кроме того, по заверениям Офиса генерального прокурора, комментировать ход расследования может только голландская сторона. А она накануне суда этого не делает.

В суде важно построить цепочку от исполнителей до заказчиков преступления. В частности, высшего политического руководства РФ

О работе украинских следователей и прокуроров, входящих в международную следственную группу, можно судить по производствам, рассматриваемым на национальном уровне. Например, тем, к которым привлечены ключевые прокуроры — члены JIT Олег Пересада и Олеся Скрипник. Но после анализа документов их вклад в расследование дела может показаться скромным. В частности, Олег Пересада был прокурором в деле Владимира Цемаха, гражданина Украины, предположительно командующего ротой противовоздушной обороны в оккупированном Снежном. Цемаха в сентябре 2019-го Украина передала РФ в обмен на узников Кремля.

Этот же прокурор поддерживал гособвинение в деле "начальника службы тыла разведуправления" "ДНР" Дмитрия Куприяна (Бати). Тот уже отбыл свой пятилетний срок наказания за участие в террористической организации — на свободу Куприян вышел 20 июня прошлого года. По версии следствия, именно Батя организовал похищение в июле 2014-го трейлера для перевозки зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Теоретически свидетелем может быть и упомянутый Иван Безъязыков, до недавнего времени в его деле также фигурировали Олег Пересада и Олеся Скрипник. Именно после ареста полковника прокуратура объявила подозрения около десяти членам террористической организации "ДНР", о которых он сообщил следствию. Но пока о возможном участии Безъязыкова в процессе не известно ни полковнику, ни его адвокатам.

Олег Галазюк тоже хочет рассказать некоторые подробности. Он думает, что мог бы по фото опознать людей, сопровождавших "Бук", которых видел из окна маршрутки в Торезе. Но, несмотря на то что Галазюк просил СБУ его допросить, разговор пока не состоялся.

Во время подготовки этого материала Фокусу стали известны фамилии ещё двоих, предположительно причастных к перемещению "Бука" по территории Украины. Это Виталий Иваниенко и Александр Еремеев. Оба — представители "батальона" боевиков "Витязь" и участники охраны "Бука" в момент его запуска. Правда, сейчас они удерживаются на оккупированных территориях в СИЗО Донецка. Украинская прокуратура проверяет их на причастность к крушению боинга.

По сообщениям голландской стороны, к части очевидцев событий 17 июля 2014 года применят программу защиты свидетелей, которую после ареста Безъязыкова предлагали и его семье в случае предоставления полковником необходимой информации.

Не так давно прокурорский состав JIT от Украины поменялся — Пересада, Скрипник и другие не прошли аттестацию для работы в Офисе генерального прокурора. Их заменили четверо новых, которые только знакомятся с материалами.

— Такая смена влияет на обеспечение континуитета в расследовании, поскольку речь идёт об огромном массиве собранной информации. Знаю, что эти изменения болезненно отразились на взаимоотношениях с голландской стороной, — говорит Евгений Енин.

В Офисе генерального прокурора Фокус убеждают: изменение состава прокуроров не повлияет на процесс расследования, мол, "команду, наоборот, усилили — к работе приступили опытные сотрудники, расследовавшие военные преступления и теракты".

Участие России в суде по MH17

Несмотря на то что о причастности РФ говорят и украинские, и международные эксперты, Москва в этом деле соблюдает дистанцию.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБВИНЕНИЕ. Нидерланды и Австралия указали, что Россия причастна к катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом (фото: Getty Images)

Во-первых, неофициально пытается переложить всю ответственность за сбитый боинг на Украину. Например, с помощью близких к Кремлю юристов некоторые родственники жертв катастрофы собирались подавать коллективные иски в ЕСПЧ из-за того, что Украина не закрыла воздушное пространство в зоне проведения АТО. Или же "журналисты" и "эксперты" из РФ то и дело находят удобные версии причин крушения малайзийского самолёта. За пять с половиной лет они вспоминали и о возможной ошибке украинской стороны, которая хотела сбить самолёт с Владимиром Путиным на борту, и об участии украинского штурмовика Су-25, и об использовании украинского зенитно-ракетного комплекса.

Во-вторых, Россия отказалась от всякого официального сотрудничества. Представители JIT надеялись, что следственные органы РФ допросят своих граждан, подозреваемых в крушении боинга, но до сих пор ждут ответа из Москвы.

— Отказ России от сотрудничества можно понять, — объясняет Надежда Волкова, юрист-международник, директор Украинской юридической консультативной группы. — Таким образом, она не признаёт своей причастности к вооружённому конфликту на территории Украины, в том числе к падению самолёта рейса МН17. Было бы странно, если бы РФ согласилась и косвенно признала, что владеет какой-то информацией. А так Россия отстранилась. В дальнейшем позиция, скорее всего, будет такой: да, возможно, к запуску ракеты были причастны российские граждане, но государство не могло на них повлиять и проконтролировать их действия, их выбор — воевать на Донбассе.

Единственным гражданином РФ, который согласился войти в процесс, стал Олег Пулатов. Его интересы представляет адвокат Елена Кутьина из Москвы, ранее защищавшая сотрудников центрального аппарата МВД и прокуратуры РФ. В Амстердаме Кутьина будет сотрудничать с двумя местными юристами — Баудевейном ван-Эйком и Сабиной тен-Дусхат, объясняющими своё участие в процессе желанием обеспечить верховенство права.

Что же касается двух других граждан РФ, Дубинского и Стрелкова, то они в комментариях российским журналистам заявили, что суд им не интересен.

— Очень важно показать не только исполнителей, но с помощью доказательств выстроить цепочку до заказчиков, в частности высшего политического руководства РФ, которое приказало совершить этот страшный теракт, — считает Енин.

Последствия процесса для Украины

Пока идет процесс в Нидерландах важен вопрос: прозвучит ли в обвинительном акте заявление о причастности к крушению Boeing-777 России, или судьи предпочтут уйти от политического аспекта и будут рассматривать ответственность конкретных лиц — граждан как Украины, так и России. Эксперты предполагают, что всё зависит от уровня влияния России на процесс. Ныне оно хотя и не так заметно, но велико, поэтому Нидерланды, которые часто лояльно относятся к России, могут ей подыграть.

На скамье подсудимых в Нидерландах окажутся как минимум четверо подозреваемых: три гражданина РФ и один — Украины

— Не надо забывать, что процесс будет происходить на национальном уровне, то есть речь пойдёт об обвинениях по конкретным статьям уголовного кодекса Нидерландов. А именно — об убийстве. Если провести аналогии с Украиной, то в подобном случае украинские суды также устанавливали бы конкретных подозреваемых, доказывали бы их причастность. Гражданство здесь не имеет никакого значения. За поступок каждого гражданина государство ответственности не несёт, — объясняет Волкова.

Ответственность государства может наступить, если в суде докажут, что к запуску ракеты "Бук" причастен кадровый российский военный, а не доброволец. Но такое вряд ли возможно. Зато куда реальнее аргументировать, что установка "Бук" находилась на вооружении российской армии, тогда ответственность за неё несёт РФ.

Все 25 недель запланированных судебных заседаний Украина будет внимательно следить за процессом, во время которого впервые на международном уровне вспомнят об участии граждан России, возможно, и кадровых военных РФ, в конфликте на территории нашей страны. Полученные материалы вскоре можно будет использовать в других международных инстанциях. В частности, во время будущего суда ООН по делу Украины против России о нарушении РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.