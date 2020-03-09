Катастрофа MH17: родственники погибших будут требовать компенсаций от боевиков

В понедельник, 9 марта, в Нидерландах во время суда по делу о крушении MH17, родственники погибших заявили, что будут требовать компенсаций у боевиков. Об этом сообщает Европейская правда.

В ходе сегодняшнего заседания в судебном комплексе Схипхола, часть родственников погибших пассажиров авиалайнера заявили, что будут требовать финансовой компенсации. Первые слушания по делу начались против четырех подозреваемых, причастных к катастрофе.

По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхаюса, в суд поступили 84 заявления с требованиями о финансовой компенсации. Также судья не стал раскрывать детали этих заявлений, данные будут обнародованы позже.

Судья подчеркнул, что заявления о компенсации должны быть обоснованы. Еще неясно, граждане каких государств потребовали компенсации. На слушания в Нидерланды прибыли представители погибших из разных стран, включая Австралию. Стоит подчеркнуть, что в авиакатастрофе Boeing-777 рейса MH17 погибли 298 человек, из которых 196 были гражданами Нидерландов.

Во время слушаний также ожидается выступление 49 родственников погибших.

Кроме этого, сообщается, что прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам.

"Обвинения будут предъявлены четырем подозреваемым по следующим пунктам. Ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей, наказуемой в соответствии с 168-й статьей голландского уголовного кодекса, и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17, наказуемом в соответствии с 289-й статьей голландского уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

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