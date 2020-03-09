В Судане совершено покушение на премьер-министра страны, политик не пострадал

В столице Судана Хартуме сегодня, 9 марта, было совершено покушение на 64-летнего премьер-министра страны Абдаллу Хамдука. В результате взрыва бомбы, которую бросили в его кортеж, политик не пострадал.

Об этом сообщает Sudan Tribune.

По информации издания, взрыв прогремел около 9.00 возле моста Кобер, когда Хамдук в кортеже ехал на работу. Политик уже написал в Twitter, что "полностью здоров".

"То, что произошло, не остановит путь перемен", – написал в соцсети Хамдук, опубликовав несколько фотографий из своего рабочего кабинета.

Издание также сообщает, что в результате взрыва бомбы пострадал один человек, и были повреждены несколько автомобилей, в том числе два автомобиля из кортежа премьер-министра.

Как передает SUNA, пострадавшим является военнослужащий почетного караула. Он получил легкую травму плеча при падении с мотоцикла.

В правительстве Судана заявили, что нападение на премьер-министра является террористическим актом.

Хамдук – бывший заместитель исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки. Он стал премьер-министром Судана в августе 2019 года в рамках передачи власти гражданскому правительству.

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Судана передадут бывшего президента страны Омара аль-Башира в Международный уголовный суд в Гааге.

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, а президент Башир ушел в отставку.