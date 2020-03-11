Коронавирус диагностировали у замминистра здравоохранения Британии
У заместителя министра здравоохранения Британии Надин Доррис диагностирован коронавирус, сообщает ВВС.
"У замминистра здравоохранения и депутатки-консерватора Надины Доррис был диагностирован коронавирус", – говорится в сообщении.
После обнаружения болезни чиновница приняла все рекомендованные меры предосторожности и самостоятельно изолировалась дома.
В Министерстве здравоохранения заявили, что первые симптомы у нее появились в четверг на прошлой неделе. В тот же день она присутствовала на мероприятии на Даунинг-стрит, организованном премьер-министром Борисом Джонсоном.
В офисе премьер-министра пока не сообщили, прошел ли Борис Джонсон тестирование на коронавирус, или будут его тестировать вообще.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Инновационном центре био-предприятий Queen Mary в Лондоне предлагают заразиться коронавирусом за 4500 долларов, чтобы ускорить разработку вакцины против инфекции.
- Опасаясь коронавируса, британцы сражаются за воду и туалетную бумагу.