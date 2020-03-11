В США планируют отменить налог на зарплату до конца 2020 года

Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий инфекции COVID-19 в стране. Об этом на брифинге сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, передает Fox News.

По его словам, президент готовит пакет мер по стимулированию экономики в условиях распространения вируса.

"Мы прорабатываем детали прямо сейчас, поэтому я не хочу приводить цифры. Эта программа очень важна. Освобождение от налога на заработную плату, вероятно, самый важный ее пункт", – сказал Кадлоу.

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В рамках программы планируется поддержать людей с неоплачиваемым отпуском по болезни, отсрочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса и, возможно, для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики.

Число случаев заражения коронавирусом в США достигло тысячи человек, сообщает CNN. "Мы бы хотели, чтобы страна осознала, что сейчас мы не можем делать те вещи, которые делали несколько месяцев назад. Не имеет значения, что вы находитесь в штате, где не было случаев заражения или был один случай", – сказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

В США из-за коронавируса умер 31 человек: 21 в штате Вашингтон, трое в Калифорнии, двое во Флориде и несколько в Нью-Джерси и Южной Дакоте.

Как ранее сообщал Фокус: