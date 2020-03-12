Европейцы ошеломлены решением Трампа запретить въезд в США граждан ЕС

Европейских представителей ошеломило решение президента США Дональда Трампа запретить въезд в США граждан ЕС в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает CNN.

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", – говорится в публикации.

Бельгийский дипломат сказал телеканалу, что ранее было известно , что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не настолько радикально".

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель написал в Twitter, что в Евросовет "сегодня оценит ситуацию".

"Нужно избежать сбоя в экономике. Европа принимает все необходимые меры по сдерживанию распространения вируса COVID19, ограничению числа пострадавших и поддержке исследований", – написал Мишель.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.

Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.