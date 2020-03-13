Дональд Трамп ввел в США режим ЧС из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.
Об этом сообщает CNN.
По словам Трампа, будет направлено до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.
Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.
Как ранее сообщил Фокус:
- Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.
- Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.
- Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий инфекции COVID-19 в стране.