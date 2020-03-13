Дональд Трамп ввел в США режим ЧС из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, будет направлено до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Как ранее сообщил Фокус:

Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.

Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.