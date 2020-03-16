Так угодно Богу: в РПЦ призвали смириться с коронавирусом
В РПЦ заявили, что религиозным людям надо бояться не коронавируса, а только двух вещей – Бога и греха. Об этом в эфире радио "Радонеж" сказал глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи Димитрий Смирнов, сообщает Lenta.ru.
"Жизнью и смертью распоряжается не вирус, а один господь Бог", – сказал протоиерей.
По мнению священнослужителя, россияне могут заболеть и умереть от болезни, даже если будут соблюдать все рекомендации по профилактике заражения.
"Так уж Богу угодно", – сказал он.
В качестве примера, он напомнил недавнее событие в Москве, когда из-за сильного ветра дерево упало на машину и убило мужчину.
Смирнов также заявил, что опасность коронавируса неоправданно преувеличена, сравнив эпидемию с туберкулезом, вокруг которого, по его словам, никакой паники нет.
"У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определенные правила, как можно общаться с человеком с открытой формой (туберкулеза), а так-то все, тишина полная", – сказал священник.
Как ранее сообщал Фокус:
- Россия решила закрыть границу с Беларусью из-за пандемии коронавируса.
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В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
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Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в поселке Коммунарка.