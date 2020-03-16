Эксперт заявил, что заразиться коронавирусом повторно невозможно

Российский специалист, глава института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев заявил, что те кто, выздоровил после заражения коронавирусом, повторно заболеть не могут.

Об этом сообщает Газета.ru.

Специалист считает, что у людей, которые испытали на себе эту болезнь, вырабатывается иммунитет, поэтому они не могут второй раз заразиться одним и тем же коронавирусом.

"По крайней мере в ближайшие несколько лет, так как у него вырабатывается иммунитет", – сказал Лукашев.

Как ранее передавали СМИ, в китайской провинции Сычуань врачи зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом. Мужчине удалось выздороветь, но уже спустя 10 дней он второй раз "подцепил" вирус.

Комментируя данную информацию, эксперт сказал, что врачи допустили ошибку в диагностике.

Напомним, в Черновцах мужчине, который первым заболел в Украине коронавирусом, сделали повторный тест на Covid-19 и тест показал отрицательный результат.

Всего в Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре в Черновицкой и один в Житомирской области.

Как ранее сообщал Фокус:

Россия решила закрыть границу с Беларусью из-за пандемии коронавируса.