Universal досрочно откроет онлайн-доступ к новым фильмам

Американская кинокомпания Universal Pictures объявила, что в пятницу, 20 марта, сразу несколько новых фильмов компании, включая "Человека-невидимку", "Охоту" и "Эмму", станут доступными в онлайн-сервисах. Это решение компания приняла на фоне запретов во многих странах массовых мероприятий из-за коронавируса. Фильмы можно будет взять напрокат на срок до 48 часов по цене $19,99. Они будут доступными на всех рынках, где в настоящее время фильмы идут в кинотеатрах.

"У Universal Pictures широкий выбор фильмов, и 2020 год не стал исключением. Вместо того, чтобы откладывать эти фильмы или выпускать их в непростую среду распространения, мы хотим предоставить людям возможность просматривать эти фильмы в домашних условиях, – сказал Джефф Шелл, генеральный директор NBCUniversal. – Мы надеемся и верим, что люди по-прежнему будут ходить в кинотеатры, где это возможно, но мы понимаем, что для людей в разных уголках мира это становится все более трудным".

Также Universal объявила, что готовящийся к выходу в прокат 10 апреля фильм "Тролли. Мировой тур" будет доступен одновременно в кинотеатрах и онлайн. В настоящее время окно только театрального проката традиционно составляет 90 дней. Уже вышедший фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" не будет участвовать в этой программе, он ждет своего выпуска в Китае, когда в стране снова будет разрешено ходить в кинотеатры.

Ранее стало известно, что премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложили до ноября в связи с распространением коронавируса. Также перенесли премьеры "Тихого места 2", "Муланы", "Форсажа-9".

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