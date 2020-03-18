Из-за коронавируса казино Лас-Вегаса закроют. Впервые с 1963 года
Все казино и залы игровых автоматов Лас-Вегаса закроются на 30 дней. Такое решение принял губернатор штата Невада Стив Сисолак, сообщило Associated Press.
Он также распорядился закрыть в игорной столице на месяц все бары, рестораны, спортивные залы и другие развлекательные заведения. Аналогичные решения приняли уже 10 губернаторов штатов, в ответ на призыв президента Дональда Трампа.
В последний раз казино в Лас-Вегасе закрывались в день похорон президента Джона Ф. Кеннеди 25 ноября 1963 года. Нынешнее закрытие – четвертое в истории города. Азартные игры здесь были легализованы в 1931 году.
В штате закрыта также для посещения дамба Гувера – популярный туристический объект.
С закрытием предприятий и ожидаемым падением турпотока Неваду ждут большие финансовые потери. В его бюджете поступления от азартных игр уступают только доходам от налога на продажи. В индустрии досуга и гостиничного бизнеса занят каждый четвертый работник штата. Объем производства в Неваде составляет около $68 млрд.
Чиновники штата пока не сообщили, сколько людей подали заявки на пособие по безработице за последние несколько дней. Губернатор Сисолак заявил, что штат находится в "относительно хорошей форме" для выплаты пособий по безработице, но это не может длиться вечно, и правительство штата работает над тем, чтобы получить дополнительную помощь от федерального правительства.
В Неваде зарегистрировано около 50 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.
Как ранее сообщал Фокус:
- Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" официально отменили из-за пандемии коронавируса.
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.
- Вечером 16 марта Кабмин утвердил предложенные президентом ограничения.
- Приватбанк с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок из-за границы.